В ВСУ за сутки зафиксировано 25 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 159 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 158 человек, четверо умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 25 новых случаев COVID-19. Об этом 11 июня в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек.

15 военнослужащих лечатся в изоляторе одной из воинских частей Киевской области. Отмечается, что пациенты с 5 июня находились на изоляции в связи с контактом с инфицированным COVID-19. Результаты проведенного ПЦР-тестирования дали положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. В то же время в воинской части проводится дезинфекция, установлено усиленное наблюдение за личным составом.

В Национальном военно-медицинском клиническом центре Главного военного клинического госпиталя Минобороны и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находится по одному военнослужащему. Один сотрудник ВСУ – на стационарном лечении в инфекционной больнице Днепра. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Еще семь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. По одному военнослужащему в Киевской, Харьковской, Винницкой, Ивано-Франковской области и двое – во Львовской. Также лечение в домашних условиях проходит сотрудник ВСУ из Днепропетровской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 11 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 159 человек.

За время пандемии выздоровели 158 человек, четверо умерли.

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.