"Уже был не в силах сопротивляться. Хотел отдыха". От коронавируса умер писатель-юморист Анатолий Трушкин

78-летний советский и российский писатель-юморист Анатолий Трушкин в мае заразился коронавирусом и был подключен к аппарату ИВЛ.

Советский и российский писатель, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин умер 10 июня на 79-м году жизни. О смерти писателя сообщила в Facebook продюсер Валентина Басовская.

По ее словам, в мае писатель заразился коронавирусом и был подключен к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ). Накануне смерти состояние Трушкина ухудшилось.

Соболезнования в связи со смертью писателя выразил на своей странице в Facebook актер и писатель Ефим Шифрин.

"Толечка... Где же взять сил, чтобы вынести этот кошмарный год", – написал он.

"Мы с ним говорили на прошлой неделе. После реанимации он уже был не в силах сопротивляться. Хотел отдыха", – написал в комментариях к публикации Шифрина пользователь Facebook Леон Ренсар.

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. С 1951 года жил в Москве. Писал юмористические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал "Ералаш".

Трушкин также является автором юмористических текстов-монологов, которые читали актеры Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.

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Видео: Юмористы Это МЫ. / YouTube

По состоянию на 10 июня в РФ у 493 657 человек диагностировали коронавирус. 252 783 пациента выздоровели. 8404 человека не смогли преодолеть болезнь и умерли.