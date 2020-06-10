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10 июня, 2020
 
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"Уже был не в силах сопротивляться. Хотел отдыха". От коронавируса умер писатель-юморист Анатолий Трушкин

78-летний советский и российский писатель-юморист Анатолий Трушкин в мае заразился коронавирусом и был подключен к аппарату ИВЛ.

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28 октября писателю исполнилось бы 79 лет
28 октября писателю исполнилось бы 79 лет
Скриншот: Валентина Басовская / Facebokk

Советский и российский писатель, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин умер 10 июня на 79-м году жизни. О смерти писателя сообщила в Facebook продюсер Валентина Басовская. 

По ее словам, в мае писатель заразился коронавирусом и был подключен к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ). Накануне смерти состояние Трушкина ухудшилось. 

https://www.facebook.com/ValentinaBasovskaya/posts/2524825341164353

Соболезнования в связи со смертью писателя выразил на своей странице в Facebook актер и писатель Ефим Шифрин. 

"Толечка... Где же взять сил, чтобы вынести этот кошмарный год", – написал он. 

"Мы с ним говорили на прошлой неделе. После реанимации он уже был не в силах сопротивляться. Хотел отдыха", – написал в комментариях к публикации Шифрина пользователь Facebook Леон Ренсар. 

https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10223464210932291

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. С 1951 года жил в Москве. Писал юмористические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал "Ералаш". 

Трушкин также является автором юмористических текстов-монологов, которые читали актеры Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. 

ВИДЕО
Видео: Юмористы Это МЫ. / YouTube

По состоянию на 10 июня в РФ у 493 657 человек диагностировали коронавирус. 252 783 пациента выздоровели. 8404 человека не смогли преодолеть болезнь и умерли.

Теги: Россия, Москва, Ефим Шифрин, писатель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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