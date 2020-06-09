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В Москве умер пострадавший в результате ДТП с участием актера Ефремова – СМИ

По данным Telegram-канала Baza, мужчина, который погиб в аварии с участием актера Михаила Ефремова, – 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, который в Москве работал водителем-курьером.

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ДТП произошло вечером 8 июня
ДТП произошло вечером 8 июня
Фото: Baza / YouTube

В московской больнице умер водитель автофургона "Лада", который пострадал в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы вечером 8 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, врачи не смогли спасти пострадавшего, отметил собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил Telegram-канал Baza. 

"Мужчина, погибший в аварии с Михаилом Ефремовым, – 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве работал водителем-курьером", – говорится в сообщении Baza.

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине, он серьезно пострадал. По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.

Теги: ДТП, смерть, Москва, авария, столкновения, Михаил Ефремов, уголовное дело, погибшие
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