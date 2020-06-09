Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Российский актер Михаил Ефремов попал в аварию на Садовом кольце в Москве, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, он развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Сам Ефремов практически не пострадал, он пьян", – отметил очевидец.

По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Позже канал опубликовал видео столкновения.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Водителя фургона доставили в Институт Склифосовского с многочисленными травмами.