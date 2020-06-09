"Переходили дорогу на зеленый свет". В Одессе водитель наехал на четырех подростков

8 июня в Одессе 29-летний водитель на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу, наехал на четырех подростков 2008 и 2007 годов рождения. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.
В результате ДТП один из несовершеннолетних получил травмы ног, ребенок доставлен в городскую больницу. Трое отделались ссадинами.
У водителя не было прав и документов на машину; мужчина совершил наезд на подростков, когда они переходили регулируемый пешеходный переход, сообщили в патрульной полиции города, пишет "Думская".
Активист Демьян Ганул опубликовал в Facebook фото с места происшествия. По его словам, водитель препятствовал работе следователя и эвакуации автомобиля. Ганул утверждает: "Дети переходили дорогу на зеленый свет светофора".
Правоохранители намерены открыть уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.