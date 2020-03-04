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Пытки детей в приюте "Світанок". Воспитателям объявили подозрение

Воспитателям одесского приюта для детей "Світанок" объявили подозрения за то, что они оставили несовершеннолетних без присмотра в то время, как их избивал сотрудник охранной фирмы.

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Причастность еще двух полицейских к избиению воспитанников "Світанка" не подтвердилась
Причастность еще двух полицейских к избиению воспитанников "Світанка" не подтвердилась
Фото: censor.net.ua

Прокуратура Одесской области 2 марта объявила о подозрении двум воспитателям Центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе. Им вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что воспитатели оставили несовершеннолетних детей без присмотра. В это время сотрудник охранного агентства издевался и избивал двух детей.

Вместе с тем в полиции не нашли доказательств, что к издевательству над детьми в приюте имели отношение полицейские, пишет "Слідство.Інфо".

В полиции заявили, что по результатам служебного расследования информация подтвердилась лишь в отношении полицейского Андрея Крецула, которого ранее уволили из полиции. Причастность остальных двух – Владимира Жарчука и Вахтанга Трапаидзе – к избиению и издевательствам не подтверждена.

О жестоком обращении с детьми в этом центре сообщала, в частности, правозащитница и экс-сотрудница полиции Зоя Мельник. 29 сентября она заявила, что из приюта сбежало шесть девочек-подростков, которые попросили ее о помощи.

"Детей там били. А когда убегали, в наказание за побеги стригли, причем как попало, назло, закрывали в карцер и лишали мяса, овощей, кормили только кашами на воде", – писала Мельник.

По словам Мельник, полицейский Андрей Крецул был одним из тех, кто издевался над детьми в приюте, избивал их, а потом под угрозами заставлял давать объяснение, что детей никто не трогал. Этот же полицейский, по словам Мельник, заставил одну из воспитанниц на видео сказать, что сама экс-полицейская заставила ребенка написать на него заявление и что он никого не бил.

Дети сообщали изданию "Думская", что воспитатели вызывают представителей частной охранной фирмы для запугивания детей. Также они рассказывали об избиениях и других фактах издевательств.

Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА создали в 2018 году на базе реформированного приюта "Світанок", где в августе 2018-го уже проводили проверку информации о возможном избиении детей.

Теги: Одесса, полиция, дети, избиение
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