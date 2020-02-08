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ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело о пытках в одесском приюте. Обвиняемый признал вину и получил условный срок

Сотрудника охранной фирмы Николая Дмитрука признали виновным в пытках воспитанницы Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Дмитрук пошел на сделку со следствием
Дмитрук пошел на сделку со следствием
Фото: dumskaya.net

Сотрудник охранного агентства "Центр" Николай Дмитрук, которого обвиняли в пытках воспитанницы Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации, признал свою вину.

Об этом в ходе судебного заседания сообщили прокурор Мелания Корчева и адвокат Дмитрука Михаил Алин, пишет "Думская"

По словам адвоката, его подзащитный раскаялся в содеянном и пошел на сделку со следствием. Дмитрук от комментариев отказался. 

Суд утвердил договор о признании вины, по которому Дмитрука признали виновным в пытках (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Также на этом заседании суд решил продолжить рассмотрение дела об издевательствах в приюте в закрытом режиме. 

В ноябре 2019 года после сообщений о пытках и издевательствах в центре полиция и Государственное бюро расследований открыли уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч .3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

О жестоком обращении с детьми в этом центре сообщала, в частности, правозащитница и экс-сотрудница полиции Зоя Мельник. 29 сентября она заявила, что из приюта сбежало шесть девочек-подростков, которые попросили ее о помощи.

"Детей там били. А когда убегали, в наказание за побеги стригли, причем как попало, назло, закрывали в карцер и лишали мяса, овощей, кормили только кашами на воде", – писала Мельник.

Дети сообщали изданию "Думская", что воспитатели вызывают представителей частной охранной фирмы для запугивания детей. Также они рассказывали об избиениях и других фактах издевательств.

Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА создали в 2018 году на базе реформированного приюта "Світанок", где в августе 2018-го уже проводили проверку информации о возможном избиении детей.

Теги: Одесса, пытки, приговор, дети, избиение, сделка
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