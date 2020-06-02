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02 июня, 2020
 
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Умер 36-летний джазовый музыкант Руслан Егоров. Подробности

Украинский джазовый музыкант, вокалист, пианист и клавишник Руслан Егоров, лидер "Квартета Руслана Егорова", по предварительным данным, умер от сердечного приступа.

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Егорову стало плохо ночью, он умер до приезда скорой
Егорову стало плохо ночью, он умер до приезда скорой
Фото: Руслан Егоров / Facebook

36-летний украинский джазовый музыкант, вокалист, пианист и клавишник Руслан Егоров, лидер "Квартета Руслана Егорова" скончался в ночь на 2 июня. Об этом в Facebook сообщила сестра музыканта Илона Ковальчук.

"Этой ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика Руслана Егорова… Нет слов, чтобы передать всю боль и горе моей семьи", – написала она.

Ковальчук рассказала, что приехала к брату ночью через 15 минут после его звонка.

"Но было уже поздно. Уже через три минуты, пока я вызвала ему "скорую", он не брал трубку, и больше я его не слышала… По предварительным данным, это сердечный приступ", – отметила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3087553057993657&id=100002169794977

Музыкант в 2010 году основал "Квартет Руслана Егорова". Коллектив выступал на джазовых фестивалях Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Егоров – обладатель премии "Додж" в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины".

Теги: Киев, Украина, смерть, джаз, музыкант, Руслан Егоров
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