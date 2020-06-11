В Киеве за сутки от COVID-19 умерли четыре человека

Всего в столице Украины с начала пандемии уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 84 случая закончились летально, 1053 человека выздоровели.

Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, увеличилось на 91 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки умерли четыре человека, 68 – выздоровели. Госпитализировали 10 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Среди вновь выявленных заболевших – 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, четыре девочки от четырех до 13 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и четыре мальчика в возрасте от трех до семи лет. В их числе пятеро медиков.

Больше всего новых случае зафиксировали в Шевченковском (24), Соломенском и Святошинском (по 12) и в Днепровском (10) районах.

Всего в Киеве с начала пандемии зафиксирован уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 84 случая закончились летально, 1053 человека выздоровели.

"Вирус не отступил. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности! Берегите себя", – добавил Кличко.

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.