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На местные выборы необходимо 2,252 млрд грн. ЦИК призвал Раду внести изменения в госбюджет

На проведение местных выборов, которые запланированы на 25 октября, в госбюджете предусмотрено 1 млрд грн, необходимо еще 1,252 млрд. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование.

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ЦИК обратился к парламенту и правительству по поводу финансирования выборов
ЦИК обратился к парламенту и правительству по поводу финансирования выборов
Фото: cvk.gov.ua

На проведение местных выборов в Украине в октябре 2020 года необходимо 2,252 млрд грн. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии 5 июня рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что в связи с тем, что 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс, ЦИК провел перерасчет расходов, необходимых на подготовку и проведение выборов.

Дубовик напомнил, что, согласно принятому закону о госбюджете на 2020 год, в качестве субвенции местным бюджетам на проведение местных выборов было предусмотрено 2 154 988 000 грн. Но 13 апреля в закон были внесены изменения, и размер субвенции уменьшили до 1 млрд грн. Этих средств, рассказал представитель ЦИК, хватит на подготовку и проведение выборов, но не хватит на оплату работы членов избирательных комиссий, специалистов, экспертов и технических работников, задействованных в избирательном процессе.

"Указанное ставит под угрозу привлечение соответствующих специалистов, ведь одним из мотивов работы в избирательных комиссиях является получение надлежащего уровня зарплаты", – сказал Дубовик.

Он подчеркнул, что предусмотренное сейчас финансирование сможет покрыть только 10% расходов, необходимых на зарплатный фонд.

"По уточненным расчетам, потребность в средствах на подготовку и проведение местных выборов составляет 2 252 117 800 грн. То есть общая потребность в средствах по бюджетной программе "субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" составляет 1 252 117 800 грн", – сообщил Дубовик.

Он подчеркнул, что, если парламент примет закон об изменении избирательной системы, "дополнительная потребность в деньгах еще увеличится".

С связи с этим ЦИК обратился к Кабинету Министров и Верховной Раде с призывом внести изменения в госбюджет и выделить дополнительное финансирование на местные выборы в виде субвенции местным бюджетам в размере 1,252 млрд, на довыборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в размере 994,8 тыс. грн, а также 10,841 млн на изготовление избирательных урн.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, выборы, госбюджет, ЦИК, правительство, местные выборы, финансирование, Избирательный кодекс, Сергей Дубовик, Кабмин
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