"Кто будет лучшим, того и поддержу". Зеленский анонсировал проведение праймериз для определения кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в выборах кандидата на должность мэра Киева смогут участвовать как представители партии "Слуга народа", так и независимые кандидаты.

Зеленский заверил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая, что поддерживает идею проведения праймериз для определения кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что "будет честно поддерживать" кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

"Будут праймериз? Будут. Будут входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "Слуги народа", будут независимые люди, которые готовы бороться на открытых праймериз на заседании нашей партии "Слуга народа", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что поддержит кандидата, который победит по итогам праймериз.

"Кто будет лучшим, того я и поддержу", – сказал глава государства.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

О желании баллотироваться в мэры Киева от "Слуги народа" заявляли несколько политиков, в том числе народные депутаты Александр Ткаченко и Николай Тищенко. Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что список кандидатов в мэры партия представит до конца мая, после проведения "замеров рейтинга потенциальных кандидатов".

19 мая народные депутаты от "Слуги народа" обратились к Зеленскому с предложением выбирать кандидатов от партии на местные выборы в ходе праймериз.

"Все чаще в СМИ появляются сообщения о том, что против нынешних мэров, в том числе против киевского городского головы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть технических кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу", – говорится в обращении депутатов к президенту.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.