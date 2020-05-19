"Слуга народа" предложила Зеленскому провести праймериз для избрания кандидатов в мэры

Нардепы из "Слуги народа" считают, что против нынешних мэров от партии могут выдвинуть технических кандидатов, которые не имеют шансов на победу в местных выборах.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением выбирать кандидатов от партии на местные выборы в ходе праймериз. Обращение опубликовал в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Все чаще в СМИ появляются сообщения о том, что против нынешних мэров, в том числе киевского городского головы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть технических кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу. Для предотвращения любых обвинений в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)", – говорится в обращении депутатов к президенту.

По мнению нардепов, инициировать праймериз должен Зеленский.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что список кандидатов в мэры партия представит до конца мая, после проведения "замеров рейтинга потенциальных кандидатов".