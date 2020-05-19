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ЦИК Украины разрешил голосовать на выборах по месту фактического проживания

Постановление Центризбиркома Украины об изменении порядка голосования вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября
Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября
Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 мая приняла постановление, разрешающее гражданам Украины голосовать на выборах по месту фактического проживания. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Постановление Центризбиркома вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Утвержденный порядок делает возможным изменение избирательного адреса безотносительно к регистрации места жительства. Как подчеркнули в ЦИК, нововведение направлено на то, чтобы обеспечить избирательные права внутренне перемещенным лицам и тем гражданам, которые в силу определенных обстоятельств проживают не по месту регистрации.

В ЦИК ожидают, что данный шаг приведет к увеличению числа избирателей, которые смогут принять участие в голосовании.

Принятым порядком, в частности, предусмотрено, что избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения государственной регистрации избирателей (ГРИ) как в бумажной, так и в электронной форме через интернет. Заявление в бумажной форме может быть подано также через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством, что позволит беспрепятственно воспользоваться этой процедурой людям с инвалидностью.

Такое заявление может быть подано в любое время, но не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса. Кроме того, избиратель может обратиться в орган ведения ГРИ с новым заявлением не раньше, чем через 180 дней после даты внесения в ГРИ последнего изменения избирательного адреса.

"После принятия этого порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь, для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают", – отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября.

Теги: Украина, ЦИК, перемещенные лица, местные выборы, голосование, Олег Диденко
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