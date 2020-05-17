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ПОЛИТИКА

Филатов заявил, что намерен принять участие в выборах мэра Днепра

Городской голова Днепра Борис Филатов надеется на поддержку горожан на выборах в местные советы, он отметил, что Офис президента не контактирует с ним на эту тему.

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Филатов: Я хочу закончить то, что начал
Филатов: Я хочу закончить то, что начал
Фото: Borys Filatov / Facebook

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что намерен снова баллотироваться на пост городского головы. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

"Я хочу закончить то, что начал. Я иду на выборы и надеюсь, что мои земляки дадут мне мандат доверия на вторую каденцию, поэтому я действительно иду. У меня есть для этого шансы, и это показывает не только мое внутреннее мироощущение, но в том числе и социология", – сказал Филатов.

На вопрос журналиста, были ли попытки Офиса президента договориться с ним о совместных действиях на местных выборах, мэр Днепра ответил отрицательно.

"Никто со мной не пробовал договариваться. На меня даже никто не выходил. Если мы говорим о региональной политике, есть такой персонаж в Офисе президента, господин Трофимов (заместитель главы ОП Сергей Трофимов. – "ГОРДОН"), который занимается региональной политикой. Чтобы было понятно, я не то что ему не представлен, а я его даже в глаза не видел никогда", – добавил Филатов.

Филатов был избран мэром Днепра в 2015 году. Очередные местные выборы в Украине запланированы на октябрь этого года.

В последнее время Филатов критикует руководство Украины. В конце марта он заявил, что новые украинские власти "меньше чем за год про...бали все", и предположил, что в стране могут отменить местные выборы.

В конце апреля соратник Филатова – бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что вскоре против него и мэра Днепра могут открыть уголовные производства. Он считает, что их Зеленскому заказал бизнесмен Игорь Коломойский.

Теги: выборы, Борис Филатов, Днепр, местные выборы, Сергей Трофимов
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