Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Главный санврач Украины Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал свое возможное участие в выборах мэра Киева "интересным предложением".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ сообщали, что Ляшко может стать одним из кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа"
СМИ сообщали, что Ляшко может стать одним из кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа"
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что может рассмотреть вариант баллотироваться на выборах мэра Киева. Об этом он заявил 27 мая в эфире телеканала ZIK.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – ответил главный санитарный врач Украины на вопрос, есть ли у него планы идти на выборы.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александра Ткаченко (8,8%). Социологические компании пока не публиковали исследований за май.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина".

Теги: Киев, выборы, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS