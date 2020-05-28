Главный санврач Украины Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал свое возможное участие в выборах мэра Киева "интересным предложением".

СМИ сообщали, что Ляшко может стать одним из кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа" Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что может рассмотреть вариант баллотироваться на выборах мэра Киева. Об этом он заявил 27 мая в эфире телеканала ZIK.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – ответил главный санитарный врач Украины на вопрос, есть ли у него планы идти на выборы.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александра Ткаченко (8,8%). Социологические компании пока не публиковали исследований за май.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина".