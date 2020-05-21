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Главный санитарный врач Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – СМИ

Пропрезидентская партия "Слуга народа" готовится провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина".

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Ляшко, возможно, будет баллотироваться в мэры Киева
Ляшко, возможно, будет баллотироваться в мэры Киева 
Фото: kmu.gov.ua

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко может стать кандидатом от партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева, сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в политсиле. 

Официального подтверждения этой информации пока нет. Пресс-секретарь Ляшко ее не подтвердила.

"Слуга народа" планирует провести праймериз для определения своего кандидата на пост мэра Киева. 

О желании баллотироваться в мэры Киева от "Слуги народа" заявляли несколько политиков, в том числе народные депутаты Александр Ткаченко и Николай Тищенко. Кроме того, по данным "РБК-Украина", в праймериз могут принять участие еще два нардепа от "Слуги народа": Александр Дубинский и Александр Качура.

Издание выяснило, что в "Слуге народа" еще определяются, в каком виде пройдут столичные праймериз, но фаворит якобы уже есть, "причем этот человек не из партийной среды". 

"Думаю, этот кандидат победит на любых честных праймериз", – сказал изданию источник в окружении президента.

Назвать фамилию кандидата собеседник отказался, чтобы избежать негативных комментариев в его адрес.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

19 мая народные депутаты от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением выбирать кандидатов от партии на местные выборы в ходе праймериз.

"Все чаще в СМИ появляются сообщения о том, что против нынешних мэров, в том числе против киевского городского головы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть технических кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу", – говорится в обращении депутатов к президенту.

20 мая Зеленский ответил, что поддерживает идею проведения праймериз в Киеве. По словам главы государства, в них должны принять участие как представители партии "Слуга народа", так и независимые кандидаты.

Теги: Киев, Александр Ткаченко, местные выборы, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Слуга народа, Александр Качура, Виктор Ляшко
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