Главный санитарный врач Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – СМИ

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко может стать кандидатом от партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева, сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в политсиле.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Пресс-секретарь Ляшко ее не подтвердила.
"Слуга народа" планирует провести праймериз для определения своего кандидата на пост мэра Киева.
О желании баллотироваться в мэры Киева от "Слуги народа" заявляли несколько политиков, в том числе народные депутаты Александр Ткаченко и Николай Тищенко. Кроме того, по данным "РБК-Украина", в праймериз могут принять участие еще два нардепа от "Слуги народа": Александр Дубинский и Александр Качура.
Издание выяснило, что в "Слуге народа" еще определяются, в каком виде пройдут столичные праймериз, но фаворит якобы уже есть, "причем этот человек не из партийной среды".
"Думаю, этот кандидат победит на любых честных праймериз", – сказал изданию источник в окружении президента.
Назвать фамилию кандидата собеседник отказался, чтобы избежать негативных комментариев в его адрес.
Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.
Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.
19 мая народные депутаты от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением выбирать кандидатов от партии на местные выборы в ходе праймериз.
"Все чаще в СМИ появляются сообщения о том, что против нынешних мэров, в том числе против киевского городского головы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть технических кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу", – говорится в обращении депутатов к президенту.
20 мая Зеленский ответил, что поддерживает идею проведения праймериз в Киеве. По словам главы государства, в них должны принять участие как представители партии "Слуга народа", так и независимые кандидаты.