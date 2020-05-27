Официальные комментарии столичных служб относительно провала трактора под землю отсутствуют.

В Киеве на улице Предславинской трактор провалился под землю. Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

"На Предславинской трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги, провалился под землю", – говорится в сообщении.

В комментарии к публикации один из пользователей соцсети написал, что провалилась техника "Киевводоканала", которая, по его информации, должна была заниматься "не ремонтом дороги, а вскрытием под аварийное разрытие, куда и провалился".

Официальные комментарии столичных служб относительно инцидента отсутствуют.