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В Киеве на улице Предславинской трактор провалился под землю

Официальные комментарии столичных служб относительно провала трактора под землю отсутствуют.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В соцсетях пишут, что провалилась техника "Киевводоканала"
В соцсетях пишут, что провалилась техника "Киевводоканала"
Фото: Киев Оперативный / Facebook

В Киеве на улице Предславинской трактор провалился под землю. Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

"На Предславинской трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги, провалился под землю", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/997325017330251

В комментарии к публикации один из пользователей соцсети написал, что провалилась техника "Киевводоканала", которая, по его информации, должна была заниматься "не ремонтом дороги, а вскрытием под аварийное разрытие, куда и провалился".

Официальные комментарии столичных служб относительно инцидента отсутствуют.

Теги: Киев, авария, ремонт, дороги
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