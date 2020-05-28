Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Европейская солидарность" может выдвинуть в мэры Киева нардепа или бывшего министра – СМИ

Политическая партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила мэру Киева Виталию Кличко сотрудничать на местных выборах, но в качестве кандидатов на должность городского головы столицы она рассматривает народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко или бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, выяснило издание "Бабель".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Европейская солидарность" может выдвинуть Гончаренко (справа) кандидатом в мэры Киева
"Европейская солидарность" может выдвинуть Гончаренко (справа) кандидатом в мэры Киева
Фото: oleksiihoncharenko / Instagram

Кандидатом на должность мэра Киева от партии "Европейская солидарность" может стать народный депутат от этой политсилы Алексей Гончаренко или бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, выяснило издание "Бабель"

Ранее об этом со ссылкой на источники писало и агентство "РБК-Украина"

В мае Гончаренко размещал в Telegram посты, которые могут указывать на его интерес к выборам в столице. Например, он писал о "пяти вещах, которые хотел бы изменить в Киеве". 

По данным "Бабеля", лидер "Европейской солидарности", бывший президент, народный депутат Петр Порошенко предлагал мэру Киева Виталию Кличко идти на местные выборы одним списком, но Кличко якобы пока не высказывал заинтересованности в таком сотрудничестве. 

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина". Ляшко сказал, что считает возможное участие в выборах "интересным предложением"Партию "Голос" на выборах мэра Киева может представлять шоумен и телеведущий Сергей Притула. 

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем с 8% Притула.

Теги: Виталий Кличко, Петр Порошенко, выборы, Алексей Гончаренко, местные выборы, Владимир Омелян, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
От $25 и выше. Старшая дочь Уиллиса объявила распродажу вещей из своего гардероба
От $25 и выше. Старшая дочь Уиллиса объявила распродажу вещей из своего гардероба
"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти
"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти
47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына
47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына
  "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Вышел трейлер нового фильма Disney. Видео
  "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Вышел трейлер нового фильма Disney. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS