"Европейская солидарность" может выдвинуть в мэры Киева нардепа или бывшего министра – СМИ

Политическая партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила мэру Киева Виталию Кличко сотрудничать на местных выборах, но в качестве кандидатов на должность городского головы столицы она рассматривает народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко или бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, выяснило издание "Бабель".

Кандидатом на должность мэра Киева от партии "Европейская солидарность" может стать народный депутат от этой политсилы Алексей Гончаренко или бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, выяснило издание "Бабель".

Ранее об этом со ссылкой на источники писало и агентство "РБК-Украина".

В мае Гончаренко размещал в Telegram посты, которые могут указывать на его интерес к выборам в столице. Например, он писал о "пяти вещах, которые хотел бы изменить в Киеве".

По данным "Бабеля", лидер "Европейской солидарности", бывший президент, народный депутат Петр Порошенко предлагал мэру Киева Виталию Кличко идти на местные выборы одним списком, но Кличко якобы пока не высказывал заинтересованности в таком сотрудничестве.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина". Ляшко сказал, что считает возможное участие в выборах "интересным предложением". Партию "Голос" на выборах мэра Киева может представлять шоумен и телеведущий Сергей Притула.