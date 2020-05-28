Предвыборный штаб Кличко возглавила бывший народный депутат Продан – СМИ

По данным издания "Бабель", мэр Киева Виталий Кличко уже сформировал предвыборный штаб, его возглавила депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Оксана Продан, помогает ей гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин. Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года.

Предвыборный штаб Виталия Кличко на предстоящих выборах мэра Киева возглавила бывший народный депутат Оксана Продан, выяснили журналисты "Бабеля".

Продан дважды избиралась народным депутатом. В Верховной Раде VII созыва входила во фракцию УДАР, в VIII созыве – во фракцию Блока Петра Порошенко.

По данным источников издания, штаб Кличко уже сформирован.

Как волонтер Продан помогает давний соратник мэра Киева, гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, который возглавлял штаб Кличко на выборах в 2014 году.

Продан сказала изданию, что на все вопросы о штабе сможет отвечать после заявления о нем Кличко.

Один из бывших соратников мэра Киева рассказал "Бабелю", что с Кличко работают политтехнологи из компании K&K Group Игнат Коробко и Александр Копыл, которые пишут стратегию предвыборной кампании. Коробко не захотел комментировать эту информацию, отметив, что "некорректно и непрофессионально разглашать факты и особенности взаимодействия с кем-либо".

При этом пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева сказала, что не знает этих политтехнологов. За креатив, подготовку к брифингам, ролики и активность мэра в соцсетях, по ее словам, отвечает пресс-служба.

По данным "Бабеля", Кличко пока не решил, с какой партией пойдет на выборы. Ранее он обещал обновить партию УДАР, затем говорил о возможном создании так называемой партии мэров. Кроме того, как выяснило издание, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил Кличко идти на местные выборы одним списком, но, как рассказал близкий к Порошенко источник, Кличко пока не готов к такому сотрудничеству.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем с 8% Притула.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина". Ляшко накануне сказал, что считает возможное участие в выборах "интересным предложением".

Партия "Голос" на выборах мэра Киева может выдвинуть кандидатуру Притулы.