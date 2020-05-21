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В "Голосе" не исключили, что Притула будет участвовать в выборах мэра Киева

"Голос" точно будет принимать участие в выборах мэра Киева, возможно, кандидатом от политсилы станет украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула, сообщила глава партии, народный депутат Кира Рудик.

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Месяц назад Притула говорил, что у него есть "гораздо более насущные вопросы", чем баллотирование в мэры столицы
Месяц назад Притула говорил, что у него есть "гораздо более насущные вопросы", чем баллотирование в мэры столицы
Фото: siriy_ua / Instagram

В партии "Голос" не исключили, что украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула станет кандидатом в мэры Киева от этой политсилы. 

Глава партии, народный депутат Кира Рудик сообщила "РБК-Украина" 21 мая, что кандидат от "Голоса" на выборах киевского городского головы точно будет. 

"В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", – сказала Рудик. 

На парламентских выборах в 2019 году шоумен баллотировался в парламент по спискам "Голоса", но не прошел в Раду. В апреле Притула сказал, что ему льстит присутствие в социологических опросах по поводу выборов в Киеве, но отметил, что пока у него есть "гораздо более насущные вопросы", чем баллотирование в мэры столицы.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александра Ткаченко (8,8%). Социологические компании пока не публиковали исследований за май.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина".

Теги: Киев, выборы, местные выборы, Сергей Притула, партия Голос, Кира Рудик
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