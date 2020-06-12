ВОЗ отозвала свое заявление о том, что бессимптомные пациенты редко передают коронавирус

Технический руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Мария ван Керхове сказала, что ее суждение о доле заражения коронавирусом от бессимптомных носителей было неверно понято.

Процент заражения коронавирусом от бессимптомных носителей в общей цепи передачи – открытый вопрос, требующий изучения. Об этом во время онлайн-конференции в Twitter 9 июня заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Так в ВОЗ отреагировали на волну скептицизма, поднявшуюся после заявления технического руководителя программы Марии ван Керхове. Она сказала 8 июня, что случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания передает инфекцию другому человеку, очень редки.

Ван Керхове, которая также участвовала в онлайн-конференции, предположила, что ее неправильно поняли, поскольку речь шла только об определенных модельных исследованиях, а не о ситуации в мире в целом. "Я не имела в виду политику ВОЗ, а просто пыталась систематизировать то, что мы знаем", – подчеркнула она.

Исследования показывают, что около 16% населения могут переносить COVID-19 без симптомов, при этом отдельные ученые предполагают, что до 40% глобальной передачи может происходить от бессимптомных индивидуумов, сказала технический руководитель. ВОЗ предлагает разделять тех, у кого не проявляются явные признаки заболевания, на асимптоматических и предсимптоматических (тех, у кого симптомы развиваются позже) носителей, это тоже могло вызвать путаницу, предположила ван Керхове.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразилось 7,45 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 418,8 тыс., выздоровело 3,5 млн человек.