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Эпидемия коронавируса не вызвала роста общей смертности в Украине – Ляшко

Общая смертность в Украине во время эпидемии коронавируса остается в пределах показателей, зафиксированных в прошлые годы, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Ляшко заявил, что общая статистика смертности в Украине "не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года"
Ляшко заявил, что общая статистика смертности в Украине "не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года"
Скриншот: Радіо НВ / Facebook

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 не вызвала роста общей смертности в Украине. Об этом замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал 11 июня в эфире "Радио НВ".

"Общую смертность по Украине мы можем увидеть, зайдя на сайт Госстата и увидев динамку. Она не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", – отметил он.

Комментируя мнение, что официальная статистика смертности от COVID-19 в Украине может не отражать реальную картину, Ляшко подчеркнул, что все умершие от пневмоний в стране проверяются на наличие коронавирусной инфекции. "Статистика – реальная и объективная. Где-то может влиять человеческий фактор… Например, что-то пропущено… Этого исключать нельзя, но Министерство здравоохранения предоставляет достоверную информацию, которую мы получаем по нашим каналам связи", – сообщил замминистра.

На данный момент на сайте Госстата Украины доступна статистика о смертности только за январь – март текущего года. Информация за апрель и май пока не публиковалась.

https://www.facebook.com/radioNV.ua/videos/304526200578816/

Общая статистика смертей, писало агентство Reuters, "дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом", так как эти данные учитывают смерти пациентов с COVID-19, которым не поставили диагноз, а также смерти от других болезней, число которых могло возрасти из-за перегруженности больниц.

Так, в середине мая The New York Times и Financial Times на основании общей статистики смертности в Москве и Санкт-Петербурге писали, что количество умерших от коронавируса в России может значительно превышать официальные государственные данные. По подсчетам FT, смертность от COVID-19 в Москве может быть на 72% выше, чем сообщается официально. NYT отмечала, что власти РФ могут занижать показатели смертности умышленно.

На основании данных об общей смертности исследователи пришли к выводу, что реальное число умерших от коронавируса в Италии может быть вдвое больше, чем учтено в официальной статистике.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, Госстат, смертность, пневмония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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