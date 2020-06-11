Еврокомиссия определила условия для открытия границ

Еврокомиссия рекомендовала странам Европейского союза продлить действие ограничений на въезд в ЕС до 30 июня. Они были введены 16 марта из-за пандемии коронавируса.

Европейская комиссия 11 июня рекомендовала государствам – членам и ассоциированным государствам Шенгенской зоны отменить внутренний пограничный контроль с 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС из третьих стран до 30 июня. Решение Еврокомиссии опубликовано на ее официальном сайте.

"Учитывая, что ситуация в области здравоохранения в некоторых третьих странах остается критической, ЕК не рекомендует отменять ограничения на поездки на данном этапе. Ограничение может быть снято для стран, выбранных совместно государствами-членами, на основе принципов и объективных критериев, включающих [эпидемическую] ситуацию и принцип взаимности", – сказано в заявлении.

Еврокомиссия предложила также расширить перечень категорий граждан третьих стран, которым разрешено будет въезжать в ЕС, включив в него иностранных студентов.

В ЕК подчеркивают, что отмена ограничений на внешних границах Евросоюза "должна быть скоординированной и единообразной".

"Поскольку путешественники, въезжающие в ЕС, могут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства-члены координировали свои решения об отмене ограничений на поездки. Поэтому государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", – отмечается в сообщении.

В список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, могут быть включены страны с позитивной эпидемической динамикой, которые предпринимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом (если эта страна отменила ограничения на въезд для граждан ЕС).

Еврокомиссия рекомендует сначала снять ограничения для граждан стран, в которых "эпидемическая ситуация аналогична средней по ЕС и которые обладают достаточным потенциалом для борьбы с вирусом". Если государство перестанет соответствовать необходимым критериям, его необходимо исключить из списка, добавили в ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала с 1 июля отменить ограничения на поездки в Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию, "учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС".

Пресс-служба ЕК напоминает, что ограничение на въезд в страны Европейского союза было введено 16 марта в связи с пандемией коронавируса. Впоследствии действие ограничений дважды продлевалось.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 июня во всем мире коронавирусом заразилось 7,41 млн человек, 417 тыс. из них скончались, около 3,5 млн выздоровели.