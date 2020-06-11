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Дмитрий Горевой
Дмитрий Горевой

Религиовед.


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Три года назад Украина получила безвиз. И путешествие по Европе перестало восприниматься как нечто экстраординарное

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В этот день в 2017 году наша страна получила безвиз. Мы смогли свободно путешествовать по Европе. По правде скажу, что трех лет достаточно, чтобы из сознания исчез барьер "железного занавеса".

Как мы путешествовали раньше? Пройдись по инстанциям и собери справки. Оставь при этом кучу здоровья. Справку из банка о том, что у тебя там сумма, которую еще надо положить на счет. Справку о несудимости, о недвижимости, а если ее нет, то о движимом имуществе. Если студент – то об учебе. Коды, брони, билеты, справку 086-У (почему я до сих пор помню эту форму?).

В те времена думал: да я лучше дома посижу, чем этот квест пройду. А сейчас как? Увидел билеты на WizzAir по €9 – зашел и купил. Потом нашел апартамент – и лети.

Я по себе заметил, что путешествие по Европе перестало восприниматься как нечто экстраординарное. Я к этому стал относиться, как к путешествию по Украине. Особенно когда пустили лоукосты на внутренние рейсы и я стал из Киева во Львов летать, а не ехать поездом.

Я также помню скептиков безвиза, которым все было не так. Именно тогда я понял очень важную вещь: некоторым людям ничего не надо доказывать, потому что они не хотят воспринимать никакой другой точки зрения, кроме своей. Они настроены на одну позицию и держатся за нее до конца. Тогда я понял, насколько тяжелым для некоторых является признание собственных ошибок и на какие шаги народ готов, только бы этих ошибок не признавать.

Я лично воспользовался безвизом девять раз (Польша, Чехия, Германия, Швейцария и Эстония).

Кто-то приводил расчеты о том, что виза в среднем стоила €35 и €20 за услуги сервисного центра. То есть благодаря безвизу я только на сборах сэкономил €500, не говоря о том, во сколько мне бы обошлись пакеты документов каждый раз.

Я действительно благодарен парламенту VIII созыва, правительствам Яценюка и Гройсмана и президенту Порошенко. Безвиз – это большая возможность для всех украинцев.

Поздравляю всех с очередной годовщиной этого важного решения для всех нас!

Источник: Dmytro Horyevoy / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, безвизовый режим, путешествия, Европа, Евросоюз, Дмитрий Горевой
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