Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Украина утвердила безвиз с Гренадой

Украинцы смогут находиться в Гренаде без визы в течение 90 дней. Соглашение об этом утвердило украинское правительство.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соглашение о безвизе утвердил Кабмин Украины
Соглашение о безвизе утвердил Кабмин Украины
Фото: Урядовий портал / Facebook

19 февраля Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Гренадой. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать в этих странах без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней. Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение", – написал он.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран за счет ряда стран, в числе которых была Гренада – государство в Карибском море.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 22-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 92 страны (без учета Эквадора и Колумбии), еще в 49 государствах можно получить визу по прибытии, а для поездки в 57 стран нужно открывать визу.

Теги: Украина, Кабинет Министров, паспорт, безвизовый режим, визы, украинцы, Наталья Галибаренко, Гренада, Алексей Гончарук, соглашение, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Галкин с детьми покатался на лыжах
Галкин с детьми покатался на лыжах
Бен Аффлек прокомментировал причины развода с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек прокомментировал причины развода с Дженнифер Гарнер
  Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу "Голос. Дети 6"
  Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу "Голос. Дети 6"
  "Косатка". The Hardkiss выпустили клип. Видео
  "Косатка". The Hardkiss выпустили клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS