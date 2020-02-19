Украина утвердила безвиз с Гренадой

Украинцы смогут находиться в Гренаде без визы в течение 90 дней. Соглашение об этом утвердило украинское правительство.

19 февраля Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Гренадой. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать в этих странах без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней. Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение", – написал он.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран за счет ряда стран, в числе которых была Гренада – государство в Карибском море.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 22-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 92 страны (без учета Эквадора и Колумбии), еще в 49 государствах можно получить визу по прибытии, а для поездки в 57 стран нужно открывать визу.