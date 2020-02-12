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Украина утвердила безвиз с Маршалловыми Островами

Украинцы смогут находится на Маршалловых Островах без визы в течение 90 дней. Соглашение об этом утвердило украинское правительство.

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Решение Кабмин принял на заседании 12 февраля
Решение Кабмин принял на заседании 12 февраля
Фото: Урядовий портал / Facebook

12 февраля Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Маршалловыми Островами. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы Острова. Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы Острова об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней", – написал он.

Маршалловы Острова являются ассоциированным с США государством в Тихом океане. Оно является одним из самых маленьких государств мира. Кабмин Украины проголосовал за безвиз с этой страной 17 ноября 2019 года.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, безвизовый режим, визы, остров, премьер-министр, Алексей Гончарук, соглашение, Маршалловы острова
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