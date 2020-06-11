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За три года безвиза украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза – Госпогранслужба

В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что пассажиропоток украинцев в страны Европейского союза ежегодно растет.

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По данным Госпогранслужбы, в 2019 2020 годах украинцы значительно расширили перечень популярных для посещения стран ЕС
По данным Госпогранслужбы, в 2019–2020 годах украинцы значительно расширили перечень популярных для посещения стран ЕС
Фото: depositphotos.com

За три года действия безвизового режима украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС. Процесс пересечения государственной границы для украинцев стал значительно проще и комфортнее", – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, направляясь в ЕС, граждане Украины чаще всего едут через границу с Польшей. Также активно украинцы ездили в Евросоюз через пропускные пункты на границе с Венгрией и Румынией. Несколько реже – через Словакию.

При этом граждане Украины отдавали предпочтение авиаперелетам. Наименее популярным оказалось морское сообщение.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что пассажиропоток украинцев в страны ЕС ежегодно растет. В частности, в 2018 году количество поездок в страны Евросоюза было на уровне 17,5 млн, а в прошлом году – 18,65 млн. Первые месяцы 2020 года также показывали рост числа поездок, однако на этой динамике негативно отразилась пандемия коронавируса. Согласно анализу, в январе и феврале этого года украинцы выезжали в страны ЕС 3 млн раз, а за аналогичный период 2019 года было 2,3 млн поездок.

Также отмечается, что в 2019–2020 годах украинцы значительно расширили перечень популярных для посещения стран ЕС. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны, как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то со временем этот список пополнился еще и Австрией, Грецией, Испанией и Чехией.

17 мая 2017 года в Страсбурге в здании Европейского парламента было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза. 11 июня того же года безвиз вступил в силу.

Теги: Украина, безвизовый режим, Европа, Евросоюз, пассажиры
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