В Швейцарии из-за эпидемии коронавируса столкнулись с перепроизводством гробов

Похоронные бюро Швейцарии столкнулись с переизбытком гробов. В течение марта бюро ритуальных услуг по всей стране заказывали гробы, ожидая высокую смертность от COVID-19 в стране, об этом пишет The Local 11 июня.
Издание отмечает, что похоронщики готовились к большому количеству смертей, как в соседней Италии.
Жертв коронавируса оказалось не так много, как в Италии, теперь многие похоронные бюро на годы вперед обеспечены гробами.
Директор одного из бюро Кевин Хугенин, готовясь к худшему в начале пандемии, заказал 400 гробов, обычно на складе его фирмы хранится около 40.
"Это очень необычно", – отметил Хугенин.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Швейцарии заболело 31 044 человека, 1937 умерли, 28 700 выздоровели.
Население Швейцарии составляет около 9 млн человек.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 360 239 человек, жертвами COVID-19 стал 416 201 человек, выздоровело 3 454 807.