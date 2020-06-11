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В Швейцарии из-за эпидемии коронавируса столкнулись с перепроизводством гробов

Похоронные бюро Швейцарии на несколько лет вперед обеспечили себя гробами. В начале пандемии коронавируса, ориентируясь на статистику смертей в соседней Италии, директора бюро заказали гробов больше, чем понадобилось стране.

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В Швейцарии директора ритуальных бюро готовились к большому количеству смертей
В Швейцарии директора ритуальных бюро готовились к большому количеству смертей
Фото: depositphotos.com

Похоронные бюро Швейцарии столкнулись с переизбытком гробов. В течение марта бюро ритуальных услуг по всей стране заказывали гробы, ожидая высокую смертность от COVID-19 в стране, об этом пишет The Local 11 июня.

Издание отмечает, что похоронщики готовились к большому количеству смертей, как в соседней Италии. 

Жертв коронавируса оказалось не так много, как в Италии, теперь многие похоронные бюро на годы вперед обеспечены гробами.

Директор одного из бюро Кевин Хугенин, готовясь к худшему в начале пандемии, заказал 400 гробов, обычно на складе его фирмы хранится около 40.

"Это очень необычно", – отметил Хугенин.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Швейцарии заболело 31 044 человека, 1937 умерли, 28 700 выздоровели.

Население Швейцарии составляет около 9 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 360 239 человек, жертвами COVID-19 стал 416 201 человек, выздоровело 3 454 807.

Теги: Италия, Швейцария, похороны, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, COVID-19
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