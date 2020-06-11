Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Число инфицированных коронавирусом в России превысило полмиллиона

В РФ подтверждено 502 436 случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 6532 человека, сообщило министерство здравоохранения РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ COVID-19 продолжают болеть более 234 тыс. человек
В РФ COVID-19 продолжают болеть более 234 тыс. человек
Фото: EPA

Число инфицированных коронавирусом в России превысило полмиллиона человек, сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

По состоянию на 11 июня в стране зарегистрировано 502 436 случаев коронавируса, в том числе 8779 – за последние сутки.

От коронавирусной инфекции в РФ скончалось 6532 человека (+174 за сутки), вылечилось 261 150 больных.

Таким образом, общее количество активных случаев болезни в стране составляет 234 754.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭‭636 случаев заражения, умерло 10 человек.

С 27 мая российские власти рекомендовали не учитывать в общей статистике по коронавирусу случаи при отсутствии жалоб.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 7,4 млн человек, более 417,3 тыс. из них скончались, а 3,48 млн вылечились. Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных.

10 июня исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сказал, что считает низкий уровень смертности от коронавируса в России необычным. "Низкий показатель смертности в России сложно понять, исходя из того, что уровень ее населенности и системы здравоохранения в целом схож с европейским", – отметил он.

Теги: Россия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS