В РФ подтверждено 502 436 случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 6532 человека, сообщило министерство здравоохранения РФ.

В РФ COVID-19 продолжают болеть более 234 тыс. человек Фото: EPA

Число инфицированных коронавирусом в России превысило полмиллиона человек, сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

По состоянию на 11 июня в стране зарегистрировано 502 436 случаев коронавируса, в том числе 8779 – за последние сутки.

От коронавирусной инфекции в РФ скончалось 6532 человека (+174 за сутки), вылечилось 261 150 больных.

Таким образом, общее количество активных случаев болезни в стране составляет 234 754.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭‭636 случаев заражения, умерло 10 человек.

С 27 мая российские власти рекомендовали не учитывать в общей статистике по коронавирусу случаи при отсутствии жалоб.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 7,4 млн человек, более 417,3 тыс. из них скончались, а 3,48 млн вылечились. Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных.

10 июня исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сказал, что считает низкий уровень смертности от коронавируса в России необычным. "Низкий показатель смертности в России сложно понять, исходя из того, что уровень ее населенности и системы здравоохранения в целом схож с европейским", – отметил он.