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Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 490 тыс. В стране максимальная с 29 мая суточная смертность

За сутки в РФ коронавирус подтвердили у 8404 человек, а 216 больных умерли, сообщило министерство здравоохранения страны.

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Россия находится в тройке лидеров по числу инфицированных коронавирусом
Россия находится в тройке лидеров по числу инфицированных коронавирусом
Фото: EPA

За последние сутки в РФ выявили еще 8404 случая заражения коронавирусом, сообщил 10 июня в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.  

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 493 657.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ умерло 6358 человек, в том числе 216 – за сутки, вылечилось 252 783 больных (+10 386 за последние 24 часа). 

Газета "Коммерсантъ" отметила, что в РФ впервые с 29 мая от коронавируса умерло более 200 человек за сутки. 

По официальным данным, в РФ провели более 13,5 млн исследований на коронавирус. 

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Москве – соответственно 199 785 и 3085. С 9 июня в городе досрочно отменили основные ограничения, в том числе цифровые пропуска, режим самоизоляции, прогулки по графику.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭‭634‬ случая заражения, умерло восемь человек.  

С 27 мая министерство рекомендовало не учитывать в общей статистике по коронавирусу случаи при отсутствии жалоб. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 7,26 млн человек, более 411,8 тыс. из них скончались, а 3,39 млн вылечились. Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных. 

Теги: Россия, Москва, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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