Российские больницы получили препарат для лечения коронавируса

О поставке первой партии препарата против коронавируса "Авифавир" в российские больницы сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Препарат получили клиники Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.

В России коронавирусом заразилось 501 800 человек, она занимает третье место в мире по распространению COVID-19 Фото: EPA

Российские больницы получили первую партию препарата для лечения COVID-19 "Авифавир", он был создан на основе японского противовирусного препарата "Фавипиравир". В июне российские больницы получат 60 тыс. курсов "Авифавира", об этом 11 июня сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Первые партии лекарства против коронавируса получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга, отметили в фонде.

"Авифавир" – один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса", – сообщил фонд.

Клинические испытания российского препарата показали высокую эффективность для лечения коронавируса, отмечают в РФПИ. Сейчас проходит финальный этап клинического исследования с участием 330 пациентов в 35 медицинских центрах. Объем производства "Авифавира" могут увеличить до двух миллионов курсов в год.

Препарат "Фавипиравир" под торговым названием "Авифавир" разработан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией "Химрар" из Химок на основе японского лекарства для лечения гриппа с таким же названием – "Фавипиравир", известного также под коммерческим брендом "Авиган", отмечает DW.

До коронавируса "Авиган" в Японии не стал успешным конкурентом других средств от гриппа, не поступал в свободную продажу, а производился только по заказу правительства в качестве резервного средства на случай пандемии, отмечает издание. С февраля 2020 года он используется в японских клиниках для лечения пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным университета Джонса Хопкинса, в России коронавирусом заразилось 501 800 человек, жертвами COVID-19 стали 6522 человека, выздоровело 260 649 человек.