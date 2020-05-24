В России от COVID-19 умерло рекордное число пациентов

За прошедшие сутки оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ зарегистрировал 153 летальных исхода.

В России за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 153 человека, это рекордные суточные потери с начала эпидемии.

Всего к 24 мая от COVID-19 в РФ умер 3541 пациент, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новых случаев инфекции выявлено почти на тысячу меньше, чем сутками ранее, – 8599. Всего в России инфицирован 344 481 человек, из них 227 641 болеет сейчас.

Более 5,5 тыс. пациентов признаны здоровыми.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия идет на третьем месте в мире по количеству больных и на 17-м – по летальным исходам. Западные издания сообщали о занижении смертности от COVID-19 властями РФ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.