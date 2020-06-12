Возможно, маски нам придется носить до изобретения вакцины. Но при всех неудобствах маска на лице все же меньшее зло, чем аппарат ИВЛ

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

К чему этот маскарад?

Израильские эксперты утверждают: маски – одна из самых эффективных мер защиты от коронавируса.

В интернете идут настоящие баталии. Одни пишут – носить маски везде, даже дома. Другие – это чушь, они вообще не помогают. Третьи – от них только хуже, дерматологи говорят, что будут проблемы с кожей. Есть и четвертая категория – эти выдают себя за профессионалов, утверждая, что носить можно только респираторы с повышенным уровнем защиты. Специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива разобрались в проблеме.

Для начала один простой факт: в крупнейшей тель-авивской клинике "Ихилов", через которую прошла основная масса зараженных COVID-19 жителей центра Израиля, нет ни одного медика, заразившегося от пациентов. А это свыше 6 тыс. сотрудников, работающих в 143 отделениях и лабораториях. Еще раз: ежедневно, по много часов подряд контактируя с больными, ни один израильский врач или медсестра не заразились от них коронавирусом. Причин две: строгое соблюдение протоколов и жесточайшие меры защиты персонала. Цель этого – свести количество контактов до минимума: в больнице были организованы два приемных покоя. Пациентов с малейшими признаками вирусной инфекции или подозрением на коронавирус везли в эпидемический приемный покой, всех остальных – в обычный. При этом меры защиты в обоих были примерно одинаковые, но таким образом разделили два потока, снижая в первую очередь вероятность перекрестного заражения пациентов. Для примера: в той же Италии, ставшей символом пандемии, в некоторых больницах заразились все или почти все врачи и медсестры, работавшие с COVID-больными.

Для того чтобы обезопасить и продолжить лечение пациентов, особенно с тяжелыми заболеваниями, такими как онкологические, нейрохирургические и кардиологические, вход на территорию больницы только в масках и перчатках. На каждом шагу санитайзеры, использование которых выросло на порядок. Но главное – маски. Специалисты, настоящие, а не из соцсетей, утверждают: маска защищает. Причем в двух направлениях. Здоровый человек не вдохнет вирус, если окажется рядом с носителем, а больной не будет выбрасывать его бесконтрольно в окружающую среду. Есть и момент психологический: в маске люди реже трогают себя за лицо – так говорят медицинские психологи. А это само по себе снижает риск заражения.

Те, кто утверждает, что обычная медицинская одноразовая маска не защищает, вводят в заблуждение. Их аргумент: вирус настолько мал, что проникает через ее поры. Эпидемиологи опровергают это: вирус сам по себе не может находиться в воздухе. У него нет крыльев, он не может летать, и, более того, в окружающей среде он не активен. Активные вирусы находятся в каплях выделений (в том числе слюны) и так могут попасть в дыхательные пути человека. Эти капли уже достаточно крупные, чтобы их могла задержать даже самодельная маска из двух-трех слоев ткани. А медицинская изготовлена из нетканых синтетических материалов, и полипропиленовые волокна эффективно задерживают активные вирусы. О необходимости носить респираторы израильские медики говорят так: изделия с уровнем N95 действительно эффективнее обычных медицинских или самодельных масок, но их эффективность, что называется, избыточна. Такие лучше применять в профессиональных целях, например для сотрудников больниц, которые часто и много контактируют с пациентами. В остальных случаях обычной маски достаточно.

В одном из самых серьезных медицинских изданий мира New England Journal of medicine опубликованы статьи про необходимость ношения масок. Одна из них иллюстрируется очень ярким видео, наглядно демонстрирующим, как распространяются жидкости и потенциально опасные инфекции при чиханье человека. Американские и израильские исследователи сообщают, что выдох человека содержит два вида капель. Одни крупные, их называют droplets – это буквально переводится с английского как "капли". Размером от микрона и выше, они достаточно тяжелые – после выдоха почти сразу падают на землю или другую поверхность и почти не представляют опасности. Разве что при совсем близком контакте, вроде поцелуя. Достаточно просто соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра и обрабатывать руки после контакта с поверхностью.

Другое дело – капли поменьше, так называемые аэрозольные частицы (aerosol particles). Эти как раз способны перемещаться с потоком воздуха и попадать в дыхательные пути. Это самый распространенный способ заражения. И защитить от него, по мнению авторов, может только маска. Так и написано: "Мы решительно поддерживаем призывы органов общественного здравоохранения ко всем людям носить маски, когда обстоятельства заставляют их находиться в пределах 2 метров от других в течение длительных периодов времени".

Аналогичные исследования проводили и немецкие ученые. Еще в начале пандемии в Германии провели эксперимент: в городе Йена ввели обязательное ношение масок, в то время как по всей остальной территории страны маски надевали по желанию. В итоге в Йене практически прекратился прирост заболевших, а в остальных городах он шел по нарастающей. В итоге немцы признали, что ношение масок – эффективная мера против COVID-19. Кроме того, выяснилось, что хорошая защита сильно влияет на мотивацию медиков работать. Когда врачи не боятся заразиться и не опасаются за свою жизнь, борьба с пандемией идет гораздо успешнее.

Много спорят и пишут про обработку масок. Здесь все довольно просто, говорят эксперты Первого медицинского центра Тель-Авива. Одноразовые медицинские маски дезинфицировать нельзя – потому они и одноразовые! Сделаете только хуже. Большинство антисептических растворов или обработка высокими температурами резко снижают их эффективность из-за особенностей материала. Еще хуже – носить такую маску несколько дней подряд. В этом случае она становится рассадником бактерий и вирусов. Поэтому два-три часа использования – и ее нужно выбросить. Примерно то же самое относится и к респираторам. Они не обрабатываются, хотя носить их можно значительно дольше – до восьми часов подряд. Потом – в мусорное ведро. Гладить маски утюгом бессмысленно – полипропилен, из которого они изготовлены, просто расплавится и выбросить маску придется уже вместе с утюгом. Многочисленные эксперименты показали, что маски и респираторы можно дезинфицировать только ультрафиолетом, но в домашних условиях это невозможно. Еще есть способ дезинфекции парами перекиси водорода, но он сложный и требует сложного и дорого оборудования. Такое возможно только в специальных условиях.

Многоразовые маски обрабатывать можно. Самый просто способ – тщательно выстирать ее в горячей воде с мылом, а потом прогладить утюгом. Ни в коем случае нельзя надевать после обработки влажную маску, она должна быть сухой. Правила ношения для многоразовых изделий такие же, как и для одноразовых, – два-три часа, потом менять и стирать.

Еще раз. Месяцы пандемии, очевидно, доказали: маски – крайне эффективная мера защиты. Как только в Израиле ослабили карантин и люди стали пренебрегать ношением масок, сразу начался повторный рост числа заболевших. Возможно, маски нам придется носить долго, может быть, – до изобретения вакцины. Но при всех неудобствах медицинская маска на лице все же меньшее зло, чем аппарат ИВЛ.

И традиционное наше пожелание: берегите себя и своих близких, прислушивайтесь к рекомендациям профессионалов и будьте здоровы!

Источник: "ГОРДОН"