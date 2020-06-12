Во Львовской области карантин из-за коронавируса продлили еще на неделю

В Львовской облгосадминистрации заявили, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе пока не позволяют ослабить карантин.

Во Львовской области карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции продлен как минимум до 19 июня. Такое решение 12 июня приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, проинформировала Львовская облгосадминистрация.

В ОГА отметили, что прирост новых заболевших в регионе выше максимально допустимого уровня для ослабления карантина.

"За двое предыдущих суток во Львовской области зафиксировано более 250 новых больных коронавирусной инфекцией. Это антирекорд. Общий показатель инцидентности по области при норме 12 сейчас составляет 21,4. Поэтому об ослаблении карантина пока говорить не можем. Сейчас все цифры свидетельствуют о пике заболеваемости, ухудшении эпидситуации и увеличении количества осложнений. Состояние пациентов, у которых сейчас диагностируют коронавирус, тяжелее, чем месяц или два назад", – подчеркнул председатель облгосадминистрации Максим Козицкий.

По его словам, ослабление карантина было бы "неоправданным риском ценой в сотни жизней".

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться возможное ослабление карантина, состоится 19 июня.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии, что в регионе регистрируется не больше 12 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, больницы заполнены не больше чем наполовину, а количество тестирований превышает 12 на 100 тыс. населения.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев. За весь период пандемии в Украине заболело уже 29 753 человека, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.

Львовская область занимает третье место по количеству подтвержденных случаев. С начала эпидемии коронавирусом в регионе заразились 2414 человек.