Кабмин не будет ослаблять карантин во Львовской области

В правительстве Украины назвали политическим обращение властей Львовской области по поводу разрешения смягчить карантин, потому что сделать это не позволяют критерии Министерства здравоохранения.

В Кабмине заявили, что не будут рассматривать вопросы ослабления карантина для отдельных регионов Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Кабинет Министров не намерен ослаблять карантин во Львове. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил источник в украинском правительстве.

Там назвали обращение властей Львовской области политическим, потому что смягчить ограничения не позволяют критерии Министерства здравоохранения.

"Действует адаптивный карантин и критерии. Тем более Львов, где все плохо. Если даже совещание проводили потому, что там исключительно плохая ситуация", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на заседании правительства 10 июня не будут рассматриваться исключения в отношении карантинных мероприятий для отдельных городов или регионов.

"В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин", – отметил источник "РБК-Украина".

Накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вместе с главой Львовской облгосадминистрации Максимом Козицким просил Кабмин разрешить возобновить работу областных маршрутов и спортивных учреждений.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок. Львовская область к этому этапу пока не переходила.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

По состоянию на 9 июня общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине увеличилось до 27 856, скончалось 810 человек, вылечилось от инфекции 12 412 больных. Во Львовской области самый высокий суточный прирост – 49 случаев. Всего в области заболело 2211 человек.