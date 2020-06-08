Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Садовый и Козицкий попросили Кабмин разрешить ослабить карантин во Львовской области

Мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий просят Кабинет Министров разрешить восстановить в области работу транспорта в режиме спецперевозок и дать возможность функционировать спортивным заведениям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Садовый: Во Львов ежедневно приезжает 150 тыс. человек
Садовый: Во Львов ежедневно приезжает 150 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что вместе с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разрешить ослабить карантинные ограничения во Львове и Львовской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем прошло в выходные.

"Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", – отметил Садовый. 

По его словам, во Львов из области ежедневно приезжает около 150 тыс. человек, которые уже третий месяц вынуждены искать альтернативные способы попасть в город.

"Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье. Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", – добавил львовский мэр.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3166039383435595

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок. Львовская область к этому этапу пока не переходила.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, из них 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели. Во Львовской области 2162 заболевших, 71 умерший.

Теги: Львов, Кабинет Министров, Андрей Садовый, Львовская область, карантин, Максим Козицкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, фитнес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Средний палец". Mozgi на своем YouTube-канале презентовала ролик. Видео
  "Средний палец". Mozgi на своем YouTube-канале презентовала ролик. Видео
Хореограф Кот устроил тренировку на трассе
Хореограф Кот устроил тренировку на трассе
Племянница Ротару вышла замуж. Фото
Племянница Ротару вышла замуж. Фото
  Гвоздева: До сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем
  Гвоздева: До сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS