В Киеве за сутки выявили 72 новых случая COVID-19

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском, Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 Фото: ЕРА

За сутки еще у 72 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

Это на 29 случаев больше, чем вчера, когда было выявлено 43 случая.

Среди вновь выявленных случаев: 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, две девочки одного года и девяти лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 года и двое мальчиков в возрасте восьми месяцев и 10 лет. В их числе – шестеро медиков.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском (14), Деснянском (10), Оболонском (10) и Шевченковском (9) районах.

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 77 случаев закончились летально, 888 человек выздоровели.

В Украине общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, из них 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.