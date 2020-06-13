Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский переходит на особый режим работы из-за заражения его супруги коронавирусом – ОП

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский не будет проводить личных встреч, все совещания будут проводиться в онлайн-режиме. Такое решение было принято из-за того, что сегодня супруга главы государства Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский в ближайшие дни будет лично общаться только с охраной и ближайшими помощниками
Зеленский в ближайшие дни будет лично общаться только с охраной и ближайшими помощниками
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у его супруги Елены. Об этом сообщила вечером 12 июня пресс-служба Офиса президента.

"В соответствии с Конституцией, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус – он дал отрицательный результат", – сказано в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Конституцией "ситуации самоизоляции и карантина не предусмотрены".

"Поэтому принят специальный протокол режима работы президента, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Президент Украины каждый день проходит тестирование методами ПЦР и ИФА, а также медосмотры. Он ограничивает круг общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни отменяются", – заявили в офисе.

Также Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Киева.

"Круг общения, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников. Исключения из протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая будет требовать немедленного реагирования со стороны главы государства", – добавили в ОП.

О том, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус, стало известно сегодня утром. В Офисе президента сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS