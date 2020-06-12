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Зеленский: Люди должны понять, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от второй волны COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству оперативно установить причины роста числа инфицированных коронавирусом в стране.

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Зеленский: Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина
Зеленский: Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина
Фото: president.gov.ua

Украинцам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, так как это может спасти страну от второй волны COVID-19. Об этом 12 июня на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что в украинском правительстве обеспокоены ростом числа инфицированных коронавирусом второй день подряд.

Зеленский подчеркнул, что в Украине увеличилось количество тестирований на COVID-19 и за сутки в среднем проводится около 20 тыс. ПЦР и ИФА-тестов. По мнению президента, рост заболеваемости может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований, поэтому перед тем, как принимать решение об ужесточении ограничительных мер, надо понять причины роста числа больных.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", – сказал глава государства.

Президент также поставил задачу подробно докладывать ему о развитии ситуации в регионах, мониторить потребности местных жителей, чтобы оперативно оказывать помощь в случае необходимости.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За весь период пандемии в Украине заболело уже 29 753 человека, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.

Теги: Украина, экономика, карантин, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, тестирование
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