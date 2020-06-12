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У первой леди Украины Елены Зеленской коронавирус

Супруга президента Украины Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус. В Офисе президента сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет.

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Зеленская находится на амбулаторном лечении, она изолирована от других членов семьи
Зеленская находится на амбулаторном лечении, она изолирована от других членов семьи
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, сообщил 12 июня в Telegram Офис президента.

"Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни", – сказано в сообщении.

Зеленская находится на амбулаторном лечении, она изолирована от других членов семьи.

Где и когда заразилась первая леди, пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование, отметили в Офисе президента.

Глава государства Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Всем контактным лицам сообщили о потенциальной опасности инфицирования, им порекомендовали соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование, сказано в сообщении.

"Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные", – проинформировали в Офисе президента.

Зеленская уточнила в Instagram, что положительный тест на коронавирус получила сегодня.

"Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил: маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении", – написала она.

Первая леди призвала всех не терять бдительность и придерживаться профилактических правил, например носить маску в общественных местах.

"Многие говорят: "Зачем мне носить маску? Я не боюсь заразиться". Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что заразился, не чувствовать никаких симптомов и быть опасным для тех, кто рядом. Маска в общественном месте  это не только правило, но и знак уважения к другим людям", – отметила Елена Зеленская.

В Украине, по состоянию на утро 12 июня, подтверждено 29 753 случая инфицирования коронавирусом, умерло 870 человек, а 13 567 выздоровели.

В интервью "Украинской правде", которое вышло 9 июня, Зеленский заявил, что вообще не боится коронавируса и хотел им заразиться. Таким образом, с одной стороны, он хотел показать, что это страшно, но с другой – успокоить, что это не чума. Окружение Зеленского его от этой идеи отговорило.

"Нельзя! Сказали, что слишком, перебор", – рассказал президент.

Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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