Степанов: Мы считаем, что можно просто забыть про коронавирусную болезнь, но COVID-19 ни про кого не забывает

В Украине каждый день растет число процент госпитализированных с COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине за прошедшие сутки было проведено 20 173 теста на коронавирус. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Из них 11 771 тестирование проведено методом полиразмерной цепной реакции и 8472 ИФА-тестов.

Больше всего случаев было зафиксировано во Львовской области (112), Киеве (95) и Винницкой области (81).

Степанов привел пример конкретных летальных случаев от COVID-19 в Украине: женщина старше 70 лет, которая страдала сахарным диабетом, 46-летний мужчина и 37-летняя женщина, у которых не было никаких сопутствующих заболеваний.

"Это не просто статистика, это конкретные люди, которые умирают каждый день от COVID-19. Если мы считаем, что можно просто забыть про коронавирусную болезнь, то я вам хочу сказать, что COVID-19 ни про кого не забывает", – подчеркнул министр.

Он рассказал, что в Киеве заполняемость коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, за 11 дней выросла с 35% до 46%. Каждый день растет этот процент растет по всей Украине.

"Госпитализируются пациенты с COVID-19 в тяжелом состоянии. Обратите на это внимание. Не думайте, что это просто сухие цифры, которые ежедневно оглашает министр здравоохранения. Это не просто статистика – это конкретные люди, которые умирают каждый день от COVID-19", – добавил Степанов.

За сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человек, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.