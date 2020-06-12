"Влепят штраф". Ляшко рассказал, когда состоится суд из-за посещения им с президентом кафе в Хмельницком

Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил, что во время визита президента Владимира Зеленского в кафе в Хмельницком никто не планировал нарушать ограничения, а лишь проверить готовность заведения к послаблению карантина.

19 июня состоится суд по факту нарушений карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским и главным санврачом Украины Виктором Ляшко во время визита в Хмельницкий. Об этом Ляшко рассказал 11 июня в эфире "Радіо НВ".

"На меня составили протокол об административном правонарушении, 19 числа будет судебное заседание. Влепят штраф", – отметил он.

Ляшко подчеркнул, что никто сознательно не хотел ничего нарушать.

"На следующий день было очередное смягчение карантинных мероприятий и у нас открывались заведения общественного питания на вход внутрь и мы просто зашли посмотреть, как заведения готовы. Но, как показала практика, когда ты хочешь зайти, то нужно подготовить все документально правильно, поскольку без документов даже главный санврач и президент окажутся нарушителям. Мы не оспариваем это все, была цель одна, но сделали выводы", – добавил он.

По словам главного санврача, размер штрафа составит как минимум 17 тыс. грн.

"Самый дорогой кофе будет в моей жизни", – прокомментировал он.

3 июня Зеленский посетил одно из кафе в Хмельницком во время рабочей поездки. Вместе с ним были также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом Кабмин принял решение разрешать посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

Симчишин в комментарии hromadske избежал ответа на вопрос, почему кафе обслуживало клиентов в помещении, сказав только, что на улице и в общественных местах президент и его сопровождающие были в масках, а сняли их, когда пили кофе.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

За весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человек, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.