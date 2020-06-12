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КУЛЬТУРА

В Украине кинотеатры не откроются раньше 2 июля – Минкульт

Украинским кинотеатрам экономически невыгодно работать с 30-процентной наполненностью, которую предполагают карантинные условия, отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Ткаченко: Со 2 июля может только начаться поэтапное возвращение кинотеатров к жизни
Ткаченко: Со 2 июля может только начаться поэтапное возвращение кинотеатров к жизни
Фото: pixabay.com

До 2 июля не откроются украинские кинотеатры, которые закрыли в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 11 июня в эфире hromadske заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Встретились с представителями индустрии и профильными депутатами, обсудили с министром здравоохранения. Общее мнение: со 2 июля может только начаться поэтапное возвращение кинотеатров к жизни", – сказал он.

Министр объяснил, что в случае открытия кинотеатров 30-процентная заполненность, как того требуют условия карантина, невыгодна экономически.

Ткаченко считает, что "больших касс" у кинотеатров не будет в связи с тем, что из-за пандемии перенесены даты мировых и украинских кинопремьер.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантинные ограничения в Украине могут усилить, если ситуация с заболеваемостью ухудшится в более чем 10 областях.

11 июня в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии. С начала эпидемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Теги: культура, Александр Ткаченко, карантин, кинотеатр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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