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Вакарчук уходит из Рады, антирекорд по заболевшим COVID-19 в Украине. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 11 июня.

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Вакарчук сообщил, что ему не нужен мандат
Вакарчук сообщил, что ему не нужен мандат
Фото: depositphotos.com

Второй уход Вакарчука

Музыкант и политик Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата Украины. По его словам, он частично выполнил свою миссию, заведя в парламент патриотичных людей. Вместо него в Верховную Раду по спискам партии "Голос" зайдет Алина Свидерская.

Вакарчук уже второй раз уходит из Рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона", а в сентябре 2008-го написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Свежий соцопрос

Если бы выборы президента Украины прошли в конце мая – начале июня, то нынешний президент Владимир Зеленский получил бы 37,6% голосов тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

Новые правила голосования

Центральная избирательная комиссия Украины разрешила голосовать на выборах гражданам страны, не имеющим зарегистрированного места жительства.

Дело Стерненко

СБУ объявила одесскому активисту Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него в 2018 году. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона. Адвокат Стерненко Маси Найем сообщил, что следствие будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для активиста.

Кожара опять за решеткой

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве экс-главы правления телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого, снова взят под стражу. Сумму залога для него увеличили до 14 млн грн.

COVID-19

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19, это новый антирекорд за время пандемии.

В Минздраве заявили, что предложат новые меры с целью предотвращения вспышки.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, карантин могут ужесточить, если ситуация с COVID-19 ухудшится минимум в 10 областях.

Невиданная учетная ставка

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 8% до 6%, что является историческим минимумом за время независимости страны.

Меморандум опубликован

Международный валютный фонд опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной в рамках 18-месячной программы stand-by. В нем содержатся обязательства украинской власти, выполнение которых даст возможность получить оставшиеся средства по кредиту – $2,9 млрд.

Новый командующий флотом

Президент Украины Владимир Зеленский уволил адмирала Игоря Воронченко с должности командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины и назначил командующим контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Военная помощь

Конгресс США по рекомендации Пентагона утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 финансовый год в размере $250 млн. Пакет предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, подготовку подразделений ВСУ и т.п.

Теги: Леонид Кожара, Одесса, выборы, ЦИК, Пентагон, Святослав Вакарчук, соцопрос, Конгресс США, военная помощь, карантин, антирекорд, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко, Маси Найем, Игорь Воронченко, Минздрав, подозрение, учетная ставка, партия Голос, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Алексей Неижпапа
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