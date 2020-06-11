Нацбанк Украины снизил учетную ставку до исторического минимума

По данным Национального банка Украины, с 12 июня учетная ставка будет снижена до 6%.

В целом с начала этого года НБУ уменьшил учетную ставку на 7,5 процентного пункта Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 6%, что является историческим минимумом за время независимости страны. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба НБУ.

Как уточнили в Нацбанке, учетная ставка будет снижена с 8% до 6% с 12 июня.

"С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спросы будут оставаться подавленными дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина", – пояснили в Нацбанке.

По оценкам НБУ, падение украинской экономики во втором квартале будет более серьезным, чем ожидалось.

Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа с "учетная ставка +/- два процентных пункта" до "учетная ставка +/- один процентный пункт". Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования коммерческим банкам будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты будут размещать под 5%.

"Снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики", – подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что в целом с начала этого года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка снижена до 11%, в марте – до 10%. 23 апреля Нацбанк снизил учетную ставку до 8%.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.