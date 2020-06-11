СБУ будет ходатайствовать о домашнем аресте для Стерненко

Служба безопасности Украины будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте одесского активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в совершении умышленного убийства. Об этом Facebook сообщил адвокат Стерненко Маси Найем.
"[Стерненко] вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к мере пресечения в виде содержания под стражей", – написал он.
По словам Найема, меру пресечения будет избирать Шевченковский райсуд Киева. Дата и время заседания пока неизвестны.
24 мая 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. В результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.
В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.
11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.