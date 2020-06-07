Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения. Активист заявил, что не придет

Одесский активист Сергей Стерненко, в настоящий момент пребывающий в статусе свидетеля в деле об убийстве мужчины, который на него напал, заявил, что не сможет явиться в СБУ 9 июня.

Стерненко заявил, что ему намерены вручить подозрение в умышленном убийстве Фото: EPA

Служба безопасности Украины вызвала одесского активиста Сергея Стерненко на 9 июня для вручения письменного подозрения. Об этом Стерненко сообщил в Facebook 7 июня. Он также опубликовал скан-копию повестки.

"Следователю я уже направил ответ, что не смогу явиться по объективным причинам. Вызов был получен за два дня до даты, а [Уголовный процессуальный кодекс] в ст. 135 указывает, что должно быть минимум три дня", – написал активист.

По его словам, с учетом выходных он не успеет "подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников".

"Если им нужно, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту", – подчеркнул Стерненко.

Он заявил, что подозрение подготовлено по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Вручение подозрения Стерненко расценивает как преследование, в котором он винит министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая СБУ признала Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса СБУ отказалась от предъявления обвинений.