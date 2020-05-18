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Стерненко в СБУ признали потерпевшим в деле о нападении

Одесского активиста Сергея Стерненко сегодня во время визита в Службу безопасности Украины признали потерпевшим и ознакомили с материалами дела о нападении на него. Активист высказал мнение, что подозрение ему не вручили из-за общественного резонанса.

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Сегодня под СБУ собрались активисты
Сегодня под СБУ собрались активисты
Фото: Stas Kozljuk / Facebook

Одесского активиста Сергея Стерненко, который сегодня пришел в Службу безопасности Украины для проведения следственных действий, признали потерпевшим в уголовном производстве о нападении на него. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Андрей Тетерук.

"Пришел поддержать Стерненко Сергея, которого вызвали в СБУ. Очевидно, что давление на него со стороны действующей власти и прихвостней Кремля должно было завершиться вручением подозрения об умышленном убийстве. Но количество неравнодушных граждан, которые сегодня собрались в его поддержку, изменило такое решение. Его сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела", – написал Тетерук.

https://www.facebook.com/TeterukAndrii/posts/3027281213977189

Сам Стерненко в своем Facebook написал: "Все хорошо! Благодаря вам!".

https://www.facebook.com/stas.kozluk/posts/3022820444464635

Сегодня активисты собрались под зданием СБУ в Киеве, куда приехал Стерненко. Активист говорил, что его вызвали для вручения подозрения.

В СБУ заявили, что вызвали Стерненко для проведения следственных действий.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

Теги: СБУ, самооборона, нападение, покушение, Андрей Тетерук, Сергей Стерненко, подозрение
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