Стерненко сообщили о подозрении в убийстве

Одесскому активисту Сергею Стерненко Служба безопасности Украины объявила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Стерненко сам пришел в СБУ, несмотря на то, что ему грозили силовым приводом Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, об этом он написал в Facebook 11 июня.

"Подозрение было вручено несмотря на то, что не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. По ножу есть несколько экспертиз, которые установили, что он не является холодным оружием", – сообщил активист.

По информации LB.ua, Стерненко сам пришел в СБУ, несмотря на то, что ему грозили силовым приводом.

Утром 11 июня Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины. Об этом сообщил его адвокат Маси Найем.

24 мая 2018 года в результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса следователи отказались от предъявления обвинений.

7 июня СБУ вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения. Активист в ответ заявил, что не явится "по объективным причинам". Когда же мужчина все-таки пришел, следователь к нему не вышел и подозрение не вручил.