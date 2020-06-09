СБУ вызвала Стерненко на допрос. Когда активист явился, следователь к нему не вышел

Следователь по делу активиста Сергея Стерненко отказался с ним встречаться, когда тот пришел в Службу безопасности Украины по повестке. Об этом сам Стерненко написал 9 июня в Facebook.
"Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел. Параллельно еще мне шьют и ст. 263 (ношение холодного оружия) за бытовой нож, который в Украине в свободной продаже и который не является холодным оружием", – написал он.
Адвокат активиста Виталий Коломиец добавил, что под зданием СБУ собрались около 30 блогеров и журналистов.
"Подозрение вновь не вручили, возможно в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии. А возможно, решили взять время и поменять текст сообщения о подозрении. Потому что в предыдущем варианте "умышленность" причинение смерти [Ивану] Кузнецову хотели доказывать, в частности, тем, что Сергей специально для этого носил с собой "холодное оружие". Даже подогнали экспертизу для этих целей", – написал он.
В комментарии "Украинской правде" в СБУ заявили, что Стерненко на допрос не пришел.
В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.
24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.
Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.
В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.
9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.
В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.
В середине мая СБУ признала Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса СБУ отказалась от предъявления обвинений.
7 июня СБУ вызвала Стерненко на 9 июня для вручения письменного подозрения. Активист в ответ заявил, что не явится "по объективным причинам".