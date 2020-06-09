СБУ вызвала Стерненко на допрос. Когда активист явился, следователь к нему не вышел

7 июня Служба безопасности Украины вызвала активиста Сергея Стерненко на 9 июня для вручения письменного подозрения в умышленном убийстве. Однако когда мужчина пришел, следователь к нему не вышел и подозрение не вручил.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза Фото: EPA

Следователь по делу активиста Сергея Стерненко отказался с ним встречаться, когда тот пришел в Службу безопасности Украины по повестке. Об этом сам Стерненко написал 9 июня в Facebook.

"Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел. Параллельно еще мне шьют и ст. 263 (ношение холодного оружия) за бытовой нож, который в Украине в свободной продаже и который не является холодным оружием", – написал он.

Адвокат активиста Виталий Коломиец добавил, что под зданием СБУ собрались около 30 блогеров и журналистов.

"Подозрение вновь не вручили, возможно в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии. А возможно, решили взять время и поменять текст сообщения о подозрении. Потому что в предыдущем варианте "умышленность" причинение смерти [Ивану] Кузнецову хотели доказывать, в частности, тем, что Сергей специально для этого носил с собой "холодное оружие". Даже подогнали экспертизу для этих целей", – написал он.

В комментарии "Украинской правде" в СБУ заявили, что Стерненко на допрос не пришел.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая СБУ признала Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса СБУ отказалась от предъявления обвинений.

7 июня СБУ вызвала Стерненко на 9 июня для вручения письменного подозрения. Активист в ответ заявил, что не явится "по объективным причинам".